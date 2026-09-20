Dankbare Wennemars rent Dam tot Damloop na infarct en operatie

Erben Wennemars is dankbaar dat hij mee kon doen aan de Dam tot Damloop. Dat deelde de oud-schaatser zondag op Instagram. Wennemars rende samen met acteur Everon Jackson Hooi de loop van 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam.

"Dankbaar dat ik dit kan doen, want gezondheid is niet vanzelfsprekend", deelde Wennemars. Eerder dit jaar werd hij getroffen door een herseninfarct en onderging hij een operatie aan zijn hart. Zaterdagavond liep het schaatsicoon ook al de halve Dam tot Damloop "voor mezelf. Wat heb ik genoten van dit weekend en van alle aanmoedigingen langs het parcours."

"Ik ben nog bewuster met gezondheid bezig nu en dankbaar dat ik hier gewoon in goede gezondheid mag staan", zei Wennemars zondag nog voor zijn tweede run, die hij liep als coach van Jackson Hooi, tegen RTL Boulevard. "Mijn lichaam is er gewoon weer. Het was even kapot, het was even niet goed. Maar ik heb geen hersenschade, dus ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik hier vandaag mag zijn."

"Het is mijn allereerste keer, ik ga wel kapot van de spanning", vertelde Jackson Hooi zelf voorafgaand aan de loop. "Gezondheid is niet vanzelfsprekend, je hebt het zelf meegemaakt", zei Wennemars tegen de acteur, die zelf in 2025 lange tijd uit de running was door een ongeluk. "Het is gewoon superbelangrijk om fit te zijn en daarom vind ik het ongelooflijk leuk dat jij ook gaat lopen", vervolgde hij. De twee finishten na 1 uur en 52 minuten.