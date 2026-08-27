Danny Ramirez toegevoegd aan cast film Miami Vice '85

Danny Ramirez is toegevoegd aan de cast van Miami Vice '85, de nieuwe filmversie van de bekende misdaadserie uit de jaren tachtig. De acteur speelt naast Michael B. Jordan en Austin Butler, meldt Deadline. Welke rol Ramirez krijgt, is nog niet bekend.

Jordan speelt rechercheur Ricardo "Rico" Tubbs en Butler zijn partner James "Sonny" Crockett. Eerder werden ook Alden Ehrenreich, Camila Morrone en Whitney Peak aan de cast toegevoegd. De film is geïnspireerd op de pilotaflevering van de oorspronkelijke serie en speelt zich af in het Miami van de jaren tachtig.

Joseph Kosinski regisseert de film. De opnames gaan dit jaar van start en de film wordt opgenomen voor IMAX. Volgens Deadline moet Miami Vice '85 in mei 2028 in de bioscopen verschijnen.