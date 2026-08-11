Danny Vera komt in actie om het 5-jarige meisje Muk te helpen, dat lijdt aan een ernstige vorm van kinderdementie. De zanger stelt voor de hoogste bieder een uniek privéconcert beschikbaar. De volledige opbrengst gaat naar de behandeling van Muk.

Radiomaker Rob Stenders van Radio Veronica vroeg al aandacht voor het meisje, waarna Danny Vera ook besloot om in actie te komen. "Ik heb zelf een dochter van 5 die laatst ziek was en hoe radeloos ik daar al van werd... Dan denk ik: wat moeten deze ouders wel niet meemaken?" zei de zanger in de uitzending van Stenders.

Voor het concert opent Danny Vera zijn eigen 'mancave' bij hem thuis. De hoogste bieder mag maximaal 24 gasten meenemen. Op 24 augustus wordt bekend hoeveel het privéconcert heeft opgeleverd.