Daphne Bunskoek heeft geen behoefte aan latenighttalkshow

Daphne Bunskoek heeft geen interesse in een eigen latenighttalkshow. Dat zegt de RTL Boulevard-presentator donderdag op NPO Radio 1. Sommige analisten noemden haar naam toen RTL worstelde met het programma RTL Tonight, dat inmiddels van televisie is verdwenen.

"Ik ben nog nooit gevraagd voor een latenighttalkshow", zegt Bunskoek tegen presentator Mischa Blok. "Ik heb er nooit naar geïnformeerd en ik ben er ook niet in geïnteresseerd. Ik hoef niet mee in hypes, ik wil niet meeleven met de wind van de dag." Bunskoek vindt dat dat in RTL Boulevard minder gebeurt dan in talkshows. "Het gebeurt wel, maar op een veilige manier", omschrijft ze.

Ondertussen blijft de 52-jarige presentatrice openstaan voor kansen die langskomen. "Ik sta overal voor open, maar ik heb er zelf geen seconde over nagedacht", zegt ze. "Dat is ook een gepasseerd station voor mij."

Bunskoek vertelde ook dat zij vaak worstelt met het spanningsveld tussen te veel of te weinig details over haar leven delen in de media. "Ik ben wel van het open gesprek, ik heb het heel graag over details, ook omdat dat iedereen weer een stukje verder kan helpen", legde ze uit in het radioprogramma. "Maar ook niet alles hoeft tot in nuance of detail op tv besproken te worden. Niet iedereen hoeft alles van mij te weten."