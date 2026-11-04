Sean 'Diddy' Combs moet voorlopig opnieuw wat langer blijven brommen dan gedacht. Volgens The Los Angeles Times is de datum van zijn vrijlating opnieuw verschoven met een week of twee. De rapper, die woensdag zijn 57e verjaardag viert, werd vorig jaar oktober veroordeeld tot ruim vier jaar celstraf voor het aanzetten tot prostitutie.

Volgens de Amerikaanse instantie die verantwoordelijk is voor de gevangenissen, de Bureau of Prisons, komt Combs op 6 februari 2028 weer op vrije voeten. Eind september was zijn verwachte vrijlating vastgesteld op 21 januari 2028, nadat die datum weer was vervroegd ten opzichte van de vorige.

Aanvankelijk zou Diddy pas in juni 2028 op vrije voeten komen. Het is onduidelijk waarom er zoveel geschoven is met de datum waarop de Amerikaan de gevangenis mag verlaten.