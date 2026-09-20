Dave Roelvink dankbaar voor 'liefdevolle reacties' na boksduel

Dave Roelvink bedankt zijn volgers voor de "enorm liefdevolle reacties" die hij heeft ontvangen na zijn professionele boksdebuut zaterdag, zo schrijft hij op Instagram. De influencer en bokser verloor de wedstrijd van Renars Rusins tijdens Boxing Gladiators III in Topsportcentrum Rotterdam.

Na de wedstrijd vertelde Roelvink openlijk over zijn liefdesverdriet waardoor hij naar eigen zeggen meerdere nachten niet had geslapen. "Ik ga me niet aanstellen of excuses zoeken, maar de afgelopen tien dagen zijn heel zwaar geweest voor mij privé", zei Roelvink onder meer. Woensdag werd bekend dat hij en Marijn Kuipers een punt hebben gezet achter hun relatie.

"We hebben de wedstrijd verloren maar we geven niet op. I'll be back", aldus Roelvink. Daarbij deelt hij een video met beelden van zijn voorbereiding op de wedstrijd.