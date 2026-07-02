Dave Roelvink gaat professioneel boksen. Dat vertelt de 32-jarige realityster voor de camera bij RTL Boulevard. Op 19 september maakt hij zijn debuut bij Boxing Gladiators tijdens een evenement in Rotterdam.

"Ik ben hier klaar voor. Jaren train ik hier al keihard voor en nu is het moment daar. Ik ben dankbaar dat Boxing Gladiators en Videoland mij deze kans geven en ik ga laten zien waar ik toe in staat ben", aldus Roelvink tegen RTL Boulevard.

Roelvink won eind vorig jaar het 8-Man Tournament van Boxing Influencers. Het evenement Boxing Gladiators III wordt gehouden in het Topsportcentrum Rotterdam en uitgezonden door Videoland.