De Schotse acteur David Tennant heeft een vaste rol gekregen in de serie The Four Seasons. Hij speelt de rol van Gianpero, de buurman van hoofdpersonage Anne, meldt Deadline. Tennant was al kort te zien aan het einde van het tweede seizoen.

De opnames voor het derde seizoen zijn volgens Deadline begonnen. The Four Seasons gaat over een vriendengroep van drie bevriende stellen, die ieder jaargetijde samen op vakantie gaan. De onderlinge relaties worden op de proef gesteld als een van de mannen besluit bij zijn vrouw weg te gaan. Ieder seizoen bestaat uit acht afleveringen; twee per jaargetijde.

Ook Tina Fey, Will Forte, Colman Domingo, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani en Erika Henningsen spelen hoofdrollen in de serie. De serie wordt gemaakt door Fey, Lang Fisher en Tracey Wigfield en is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1981.