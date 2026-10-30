Davina Michelle en vriend gaan trouwen

Davina Michelle gaat trouwen. Dat deelt de zangeres vrijdag in een bericht op Instagram. "Let's get married", schrijft ze bij twee foto's waarop ze met haar verloofde Sebastiaan Brouwer poseert.

Op de foto's draagt Davina een ring met een steen en wordt ze op haar voorhoofd gekust door Brouwer. Het stel is bijna tien jaar samen. "Na bijna tien jaar je meisje te zijn geweest, kan ik niet wachten om je vrouw te zijn", schrijft de 30-jarige zangeres bij een andere foto in haar Instagram Stories.

Brouwer werkt net als zijn vriendin in de muziekwereld en is actief als muzikant en producer.