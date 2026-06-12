Davina Michelle vindt optreden over de grens "een leuke nieuwe uitdaging". Dat vertelt de 30-jarige zangeres in gesprek met Qmusic-dj Domien Verschuuren tijdens de Top 40 Podcast.

"We zijn altijd al een beetje aan het snuffelen over de grenzen. En ook omdat je Engelstalige muziek maakt, ga je makkelijker de grens over. Daar zijn we nu ook wel echt in gaan investeren door met verschillende mensen te werken in het buitenland die mijn liedjes daar naar de radio brengen. Dat heeft tot op heden best wel goed uitgepakt", vertelt Michelle.

"Het staat nog steeds wel in de kinderschoenen", gaat ze verder. "Ik verkoop nog geen arena's uit. Het is een hele leuke nieuwe uitdaging. Zodra je over de grens gaat, concurreer je wel met iedere andere internationale act. Dat is wat het heel moeilijk maakt. Over de grens is alles nieuw. Niet veel mensen kennen me nog daar. Je moet er echt voor werken."

Vrijdag heeft Michelle haar nieuwe nummer Would I Be Friends With Me uitgebracht. Het nummer staat op haar nieuwe album dat in september dit jaar uitkomt. In september en december geeft de zangeres optredens in onder meer Parijs, Londen en Berlijn. De shows zijn onderdeel van haar Europese Afterparty Tour 2026.