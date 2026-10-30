Davina Michelle vergat ja te zeggen bij huwelijksaanzoek

Davina Michelle was deze week zo verrast door het huwelijksaanzoek van haar vriend dat ze in eerste instantie vergat om te antwoorden. "Ik vergat helemaal om ja te zeggen", keek de zangeres vrijdag in RTL Boulevard terug op het moment. "Het enige wat ik kon zeggen was: wat? Ik was helemaal een soort van van slag."

Michelle maakte het huwelijksnieuws eerder vrijdag bekend. Haar partner Sebastiaan, met wie ze al bijna tien jaar samen is, vroeg haar woensdag ten huwelijk voorafgaand aan het concert dat Stevie Wonder gaf in Amsterdam.

Daarmee ging voor Michelle een grote wens in vervulling, vervolgde ze. "Ik wilde echt al superlang trouwen. Ik had ook al heel vaak gezegd van: 'wanneer gaat het gebeuren' en 'schiet nu eens op'."