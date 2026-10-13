Davina Michelle vindt het lastig om te bepalen of ze zou willen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. "Het geldt voor iedere artiest dat het nu een heel moeilijke situatie is. Wil je nu in een negatieve situatie terechtkomen?", zegt de zangeres in een interview met De Telegraaf. Of ze door de NPO is benaderd voor deelname, wil ze niet zeggen. "Ik wacht nog even om daar een uiting over te doen."

"Je hebt altijd uitgesproken voor- en tegenstanders. Maar nu hangt er extra gewicht aan", zegt de zangeres. "Voor mij en andere artiesten is de vraag: als je zou willen meedoen, is dit dan het jaar?" De artiest die Nederland volgend jaar vertegenwoordigt, moet volgens haar "extra stevig in zijn of haar schoenen staan". "Je moet weten wat je overtuiging is over het conflict, en daar goed over kunnen praten."

Zelf heeft Davina Michelle naar eigen zeggen nog geen uitgesproken mening over het conflict rond Israël en Gaza. "Ik heb geen idee, ik ben er heel erg zwart-wit nog in. Dat is waarom ik nu absoluut nog geen keuze kan maken over het wel of niet willen meedoen." Ook weet ze niet of deelname in haar drukke agenda past.

De zangeres staat wel achter het besluit van de NPO om weer mee te doen. "Ik geloof erin dat muziek moet verbinden. De deur dichtgooien, dus iets cancelen, en jezelf ergens afsluiten, maakt het niet beter. Er staat tegenover dat wanneer het een politiek festival wordt, je met je deelname bepaalde conflicten niet automatisch wilt steunen. Het blijft ingewikkeld."