Davina Michelle 'weet niet of songfestival' in agenda past

Davina Michelle ziet veel obstakels als zij wordt gevraagd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de zangeres zaterdag tegen De Telegraaf.

Het AD meldde eerder deze week dat Davina Michelle een van de kandidaten zou zijn die de NPO op het oog heeft voor het omstreden liedjesfestijn. AVROTROS besloot de organisatie niet te willen doen vanwege de deelname van Israël en de voortdurende oorlog in Gaza. Maar de NPO besloot dat Nederland wel mee gaat doen, al is over de vorm en de organisatie nog veel onduidelijk.

"Het geldt voor iedere artiest dat het nu een heel moeilijke situatie is", zegt Davina Michelle tegen De Telegraaf. "Ik denk dat de artiest die komende editie meedoet, extra stevig in zijn of haar schoenen moet staan. Je moet weten wat je overtuiging is over het conflict, en daar goed over kunnen praten. Daarnaast zit ik nu midden in een tour door Nederland en de rest van Europa. En we zijn voor volgend jaar alweer een voorjaarstour aan het plannen. Ik weet niet of het Songfestival daartussen past."

Cornald Maas

De NPO lanceerde in september het plan om met een team van experts van de verschillende omroepen de organisatie vorm te gaan geven. Maar de ledenomroepen lieten de NPO eind september weten dat hun medewerkers niet meedoen aan dit plan. Cornald Maas, die bijna een kwart eeuw betrokken is bij de Nederlandse deelname aan het songfestival, liet recent weten niet door de NPO te zijn benaderd om te helpen.

Behalve de omroepen hebben ook zo'n vijfhonderd medewerkers van de omroepen protest aangetekend tegen het besluit om wel mee te doen aan het Songfestival. Zij vinden niet dat het evenement "zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord" in Gaza. De NPO beantwoordt al een paar weken geen vragen over het dossier en zegt "met alle partijen in gesprek te blijven".