Het SBS6-programma De Bondgenoten heeft donderdag met 44 procent van de stemmen de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Dat laat een woordvoerder van Bindinc., het mediabedrijf achter de verkiezing van de Gouden Televizier-Ring, vrijdag weten. Hoeveel procent van de kijkers heeft gestemd op de andere twee genomineerden, de AVROTROS-serie Woeste Grond en Kassa van BNNVARA, wordt niet bekendgemaakt.

In de afgelopen tien jaar won maar één programma met een lager percentage. Dat was in 2023, toen Oogappels 39 procent van de stemmen binnenhaalde.

Vorig jaar won Vandaag Inside met een recordaantal van 74 procent van de stemmen.