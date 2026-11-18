Claudia de Breij heeft zich "heel onzeker" gevoeld tijdens de voorbereiding op de aankomende oudejaarsconference. Volgens de cabaretier is de show extra spannend, omdat deze voor een breed publiek is, vertelt ze in een interview met LINDA. "Zo'n show vergt mentaal veel meer dan andere shows, ook omdat het voor een publiek is dat niet per se op jou zit te wachten", aldus De Breij.

De Breij vergelijkt het met de Olympische Winterspelen, waar begin dit jaar onder anderen Jutta Leerdam en Femke Kok gouden medailles haalden. "Ik hoorde de commentator steeds zeggen hoe 'mentaal sterk' die meiden waren", legt De Breij uit.

Ze besloot voormalig schaatster Ireen Wüst te bellen. "Ireen heeft me het nummer van de sportpsycholoog van Team NL gegeven, want ja, ik moest net zo goed een prestatie leveren." Van de sportpsycholoog leerde De Breij om "bij de kern" te blijven. "Wat vind ik, voel ik en wat wil ik zeggen?"

Het is de vierde keer dat De Breij de oudejaarsconference doet. De laatste keer was in 2022.