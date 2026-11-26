De Groene Amsterdammer heeft donderdagavond de oeuvreprijs Mercur d'Or ontvangen. Het tijdschrift kreeg de onderscheiding bij de uitreiking van de belangrijkste tijdschriftprijzen van Nederland uit handen van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Het oudste opinieweekblad van Nederland kreeg de onderscheiding ook al in 2002. De prijs voor het beste magazinemerk ging dit jaar naar het tijdschrift Libelle.

Het is negen jaar geleden dat het vrouwenblad deze prijs voor het laatst in ontvangst nam. In dezelfde categorie werden ook een zilveren en bronzen magazine bekroond. Deze prijzen gingen naar respectievelijk AutoWeek en Plus Magazine.

Andere winnaars zijn redacteur Siem Buijsse voor zijn werk bij Volkskrant Magazine (Mercur BeLOFte), Flair met de campagne Stop seksueel geweld (Mercur Maatschappelijke Impact) en EW Magazine met het artikel Click, click en knallen maar over zware luchtdrukwapens (Mercur Journalistiek). Daarnaast ging de innovatieprijs naar Runner's World Nederland voor de documentaire PROJECT26, over een marathonbegeleidingstraject, en was de beste samenwerking tussen Voetbalprimeur en ING met #BoostOranje.

De uitreiking van de Mercurs is een initiatief van de Magazine Media Associatie (MMA). De bestuursleden van de brancheorganisatie en het Lucas-Ooms Fonds bepaalden de winnaar van de Mercur d'Or. De rest van de categorieën werd beoordeeld door de jury onder leiding van Margriet van der Linden.