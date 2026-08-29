De Niro en Scott: niet makkelijker voor kinderen in acteerwereld

Robert De Niro en Adam Scott denken dat hun kinderen weinig voordeel hebben van het feit dat zij succesvolle acteurs zijn. Het is volgens hen even moeilijk voor hun kinderen om aan acteerwerk te komen als het vroeger was voor henzelf, vertellen ze aan entertainmentblad People. "Het is niet zo makkelijk als je zou denken", aldus De Niro.

"Ik weet nog dat toen ik jonger was, er minder mogelijkheden waren", vervolgt de 83-jarige acteur. "Nu is er veel meer, lijkt het, maar het is nog steeds even moeilijk voor mensen om acteerwerk te krijgen." Volgens hem is het vooral belangrijk om "hard te werken" en "mensen te overtuigen dat je het meent".

Scott had het naar eigen zeggen ook moeilijk toen hij net begon als acteur. "Het was jarenlang moeilijk, of je nu een voordeel hebt in de showbusiness of niet. Zoals Bob zei: het is helemaal niet zo'n voordeel. Je moet jezelf tien keer zo veel bewijzen, omdat er potentieel meer ogen op jou gericht zijn."

De Niro heeft vijf volwassen kinderen, waarvan er twee acteur zijn geworden. Drena De Niro (54) speelde in onder meer de film A Star Is Born en Raphael De Niro (49) was te zien in de serie The First Lady, maar werkt momenteel als vastgoedmakelaar. Scotts oudste dochter is 18 en heeft nog geen acteerwerk gedaan.