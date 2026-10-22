De Tatta's: Daan trekt 100.000 bezoekers naar bioscopen

De komedie De Tatta's: Daan heeft 100.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken en daarmee de status van Gouden Film bereikt. Dat heeft het Nederlands Film Festival donderdag bekendgemaakt in RTL Boulevard.

Hoofdrolspeler Sem van der Horst werd op een filmset in Dordrecht met de award verrast door zijn collega-acteur John Buijsman. "Ik ben heel erg blij. Dankjewel allemaal voor het gaan", zei hij voor de camera van het RTL-showbizzprogramma. "Op naar de volgende 100.000!"

De Tatta's: Daan is de vierde film in de De Tatta's-reeks. De reeks gaat over een rijke witte familie, die na het verliezen van haar geld verhuist naar een multiculturele volksbuurt. Alle delen zijn geregisseerd door Jamel Aattache.

De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. De Gouden Film Award is dit jaar inmiddels elf keer uitgereikt aan een Nederlandse film.