Deadline: Alan Ritchson in gesprek over rol in Helldivers-film

Alan Ritchson zou in gesprek zijn over een hoofdrol in de filmadaptatie van de populaire videogame Helldivers. Dat meldden bronnen aan Deadline. Filmstudio Sony wilde niet op het gerucht reageren.

Helldivers is een zogeheten shooter die in 2015 uitkwam. Spelers moeten samenwerken om Super Earth te beschermen tegen vijanden uit de ruimte. Het vervolg, Helldivers 2, verscheen in 2024 en verkocht in de eerste maanden na de release in 2024 meer dan 12 miljoen exemplaren op de pc en PlayStation 5. Onlangs kwam de game ook op de Xbox uit.

De film wordt volgend jaar november in de bioscoop verwacht en wordt geregisseerd door Justin Lin. Over het verhaal of andere acteurs die meespelen is nog niets bekend. Sony maakte eerder een succesvolle filmbewerking van de Uncharted-games, met in de hoofdrollen Tom Holland en Mark Wahlberg.