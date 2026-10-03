Dean Saunders heeft de naam van zijn overleden broer Ben op zijn keel laten tatoeëren. De zanger deelt zaterdag op Instagram beelden van de tatoeage en legt uit dat hij bewust voor die plek heeft gekozen.

"Vandaag heb ik jouw naam voor altijd op mijn strot laten zetten, Ben", schrijft Saunders. "Want alleen een plek in mijn hart voelde niet genoeg."

De 45-jarige zanger koos voor zijn keel, omdat daar zijn stem zit. "De stem waarmee ik zing, mijn gevoel uit en ieder weekend op het podium sta. En dat maakt deze tatoeage voor mij zoveel meer dan alleen inkt." Volgens Saunders is zijn broer daardoor voortaan altijd bij hem. "Mijn broertje. Mijn bloed. Mijn Ben. Voor altijd bij me."

Ben Saunders overleed vorige maand op 43-jarige leeftijd. Hij werd in 2011 bekend als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland.