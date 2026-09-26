Dean Saunders vraagt om rust na overlijden broer Ben

Dean Saunders hoopt dat zijn gezin in alle rust kan rouwen om het verlies van zijn broer Ben Saunders. De zanger stelt dat de familie sinds het overlijden van zijn broer wordt "benaderd en lastiggevallen" door de pers. "Wij werken hier bewust niet aan mee. Wij zijn niet op zoek naar aandacht en hebben daar ook absoluut geen behoefte aan", deelt hij op Instagram.

Dean stelt dat "de vele verhalen die worden geschreven, terwijl mensen niet weten wat er werkelijk speelt", hen raken. Volgens hem worden er aannames gedaan en dingen geschreven die niet waar zijn. "Als mensen werkelijk zouden weten wat er allemaal heeft gespeeld en nog steeds speelt, zouden ze begrijpen waarom wij ervoor kiezen om te zwijgen."

In het bericht stelt Dean dat er ook "een zeer pijnlijke reden" is waarom de familie geen afscheid kon nemen van Ben. "Wij vinden het ontzettend verdrietig dat de situatie is zoals die nu is. Er zijn dingen gebeurd die niet meer te herstellen zijn en die voor ons ook niet meer te lijmen zijn", vervolgt hij. Daar wil hij verder niets over naar buiten brengen. "Wij vragen slechts om respect. Respect voor Ben, respect voor ons verdriet en respect voor onze privacy."