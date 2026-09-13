Deelname Make Up Your Mind zet Armin van Buuren aan het denken

Toen Armin van Buuren onthulde dat hij schuilging achter dragqueen Daisy Belle in het tv-programma Make Up Your Mind, kreeg de dj een stroom van reacties over zich heen. In gesprek met RTL Boulevard vertelt hij dat dit overwegend positief was, maar dat hij ook negatieve reacties kreeg op zijn deelname. Volgens hem kwamen die voornamelijk uit het buitenland.

"Daar vraag je natuurlijk wel een beetje om. Het hoort er wel een beetje bij, maar ik blijf bij mijn statement", vertelt de dj over de negatieve reacties. "Het brengt wel wat teweeg en dat zet me wel aan het denken." Volgens Van Buuren is de negativiteit rondom drag en de lhbtiq+-community de laatste tijd steeds heftiger.

Van Buuren benadrukt dat hij wil dat iedereen die zijn shows bezoekt zich welkom voelt. "Dancemuziek komt ook voor een groot deel uit de lhbtiq+-community. En ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. We zijn allemaal verschillend en ik denk dat het belangrijk is dat we die verschillen juist omarmen."

In Make Up Your Mind transformeren bekende Nederlanders zich tot dragqueens. In verschillende rondes proberen de kandidaten te raden wie er achter de dragqueen schuilgaat.