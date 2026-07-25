Del Toro: absoluut geen AI gebruikt in heruitgave Pan's Labyrinth

De Mexicaanse filmregisseur Guillermo del Toro heeft "absoluut geen AI" gebruikt voor de aankomende heruitgave van de film Pan's Labyrinth. In plaats daarvan zijn de HD- en 3D-versies van de film "met de hand" gedaan, zei Del Toro op San Diego Comic-Con.

Volgens de regisseur had hij de keuze om de nieuwe versies ofwel "snel" ofwel "goed" te maken. Del Toro ging naar eigen zeggen voor de tweede optie. "Je moet er tijd in steken. Je moet ieder element met de hand doen."

"We beschermen de schoonheid en de verlossende kracht van kunst. Het gaat er niet om wie die baan krijgt. We beschermen een artistieke traditie", vervolgde Del Toro.

Pan's Labyrinth is een film van Del Toro uit 2006. Het verhaal vindt plaats in het Spanje van 1944 en gaat over een meisje, Ofelia, dat een mysterieus labyrint met mythische wezens ontdekt. De film won in totaal drie Oscars. De hernieuwde versies komen uit in oktober.