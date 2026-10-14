Theater DeLaMar in Amsterdam brandt op 26 oktober 's avonds in de Wim Sonneveld-zaal een lichtje om Paulien Cornelisse te herdenken. Dat meldt het theater op zijn website.

Cornelisse zou op die avond de première van haar nieuwe theaterprogramma spelen. Zij overleed echter op 30 september aan de gevolgen van kanker.

Een woordvoerder van het theater laat weten dat "het gek voelde om die avond helemaal niets te doen. We merken ook bij onze medewerkers de behoefte Paulien die avond toch te gedenken." Het theater laat weten dat het om een besloten bijeenkomst gaat.

Cornelisse zou haar programma Waar was ik gebleven spelen op de dagen dat de musical Cabaret niet wordt gespeeld. Zij was behalve als cabaretière ook bekend als schrijfster en als jurylid van De Slimste Mens.