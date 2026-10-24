DGTL wil fietsbuddies blijven inzetten na positieve reacties

De organisatie van festival DGTL wil ook in de toekomst fietsbuddies blijven inzetten om bezoekers die zich onveilig voelen 's nachts veilig naar huis te helpen. Volgens het festival, dat plaatsvindt tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE), wordt de service door bezoekers gewaardeerd.

"We krijgen van onze bezoekers te horen dat ze het erg waarderen en het een prettig idee vinden dat we deze service aanbieden", zegt Nikki Schuurs, verantwoordelijk voor sociale veiligheid bij DGTL. "De meeste bezoekers komen met vrienden naar ons evenement en gaan ook weer samen naar huis. Deze service is dus vooral bedoeld voor de enkeling die anders alleen naar huis moet en dat niet fijn vindt."

Schuurs gaat daarbij niet in op de vraag hoe vaak er gebruikgemaakt wordt van de service. "Voor ons gaat het niet om volume: elke bezoeker die we veiliger naar huis kunnen helpen, is voor ons al genoeg."

Tijdens DGTL op de NDSM-werf in Amsterdam fietsen twee fietsbuddies 's nachts heen en weer tussen het festivalterrein en de pont. Ze zijn zichtbaar aanwezig en kunnen bezoekers onderweg aanspreken of helpen. De organisatie kiest bewust voor een duo, zodat ook de fietsbuddies zelf niet alleen over straat hoeven.