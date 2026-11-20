Leden van de band DI-RECT hebben tegen hun eigen fans geracet om vooraan te staan bij een van hun shows in Rotterdam Ahoy. In een video op Instagram is te zien dat een aantal bandleden achterin de zaal klaarstaat om te rennen op het moment dat de deuren opengaan en de eerste bezoekers binnenrennen.

Onder meer drummer Jamie Westland en gitarist Frans 'Spike' van Zoest snellen zich naar de balustrade voor het podium. Van Zoest komt er niet helemaal zonder kleerscheuren van af. "Zo, ik kreeg een beuk, jongen!", roept hij achteraf.

Zaterdag is de laatste van een reeks van zes shows van DI-RECT in Rotterdam Ahoy. Recent kondigden de leden een tour aan in 2027, waarbij ze met een circustent door het land trekken.