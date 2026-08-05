Het duurt toch weer iets langer voordat Sean 'Diddy' Combs de gevangenis in New Jersey mag verlaten. De rapper, die in oktober vorig jaar werd veroordeeld tot ruim vier jaar celstraf voor het aanzetten tot prostitutie, komt nu volgens de Amerikaanse overheidsinstantie Bureau of Prisons mogelijk pas vanaf 20 februari 2028 weer op vrije voeten.

Volgens TMZ komt de verschuiving van de vrijlating van Diddy niet lang nadat de datum juist was vervroegd van februari naar januari 2028. Eind juli werd bekend dat de 56-jarige rapper in de isoleercel was gegooid na een vechtpartij met een medegedetineerde.

Aanvankelijk meldde de Bureau of Prisons in oktober vorig jaar dat Combs in mei 2028 weer vrij zou komen. De afgelopen maanden is die datum volgens TMZ meerdere malen verschoven en telkens iets vervroegd. Het is onduidelijk waarom er zo veel met de vrijlating werd geschoven en waarom de rapper nu weer in februari 2028 vrijkomt.