Sean 'Diddy' Combs moet NBCUniversal bijna een half miljoen dollar betalen voor de mislukte smaadzaak die hij tegen de zender had aangespannen. Dat heeft de rechtbank volgens Billboard bepaald.

De rapper had een schadeclaim van 100 miljoen dollar ingediend tegen NBC en streamingdienst Peacock vanwege de documentaire Diddy: The Making of a Bad Boy. De rapper noemde uitlatingen die in de documentaire worden gedaan 'onwaar' en 'laster'. In de film doen veel voormalige werknemers uitspraken over Combs.

De rechter bepaalde in april al dat de lasterclaim van Diddy verworpen werd. Het is niet de enige zaak waar de rapper in verwikkeld is. Combs wordt verdacht van onder meer georganiseerde misdaad en mensenhandel voor seksuele uitbuiting. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De artiest heeft de beschuldigingen aan zijn adres altijd ontkend.

Een verzoek om die grote rechtszaak nietig te verklaren, werd in juni ook afgewezen. Diddy zit momenteel vast voor een eerdere veroordeling tot ruim vier jaar cel, voor het vervoeren van vrouwen met als doel prostitutie.