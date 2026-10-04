Diggy Dex is na een burn-out anders gaan kijken naar geluk. "Iedereen wil altijd meer en groter. Vroeger had ik dat ook: ik baalde als iemand een hit had en ik niet", vertelt de 46-jarige artiest in het AD.

"Maar nu denk ik: 'So what?', kijk ik naar wat ik wel heb en dan besef ik dat ik een rijk man ben. Dat zit hem niet in geld, hits of spullen, maar in gezondheid en verbinding", aldus Diggy Dex.

De burn-out dwong hem naar eigen zeggen om het rustiger aan te doen. "Alsof het schreeuwde: tot hier en niet verder. Ik moest uitchecken, resetten en ernaar luisteren." Sindsdien mediteert Dex en maakt hij vaker tijd voor zichzelf. "Ik ben gek op mijn gezin, maar af en toe wil je alleen met jezelf zijn. Die momentjes moet je creëren en jezelf gunnen."