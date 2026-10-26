Directeur Kunstmuseum: Fuchs was een van de grote kunstpausen

Rudi Fuchs, die op 84-jarige leeftijd is overleden, was een van de "grote kunstpausen van Nederland". Dat zegt directeur Margriet Schavemaker van het Kunstmuseum Den Haag. Fuchs was tussen 1987 en 1993 directeur van dat museum.

"Hij heeft drie verschillende musea in Nederland mogen leiden én documenta, wat geldt als een van de allerbelangrijkste kunstmanifestaties ter wereld", zegt Schavemaker. "Hij was een formalist in hart en nieren. Hij geloofde dat de kijker zelf de kunstwerken moest duiden. Goed kijken was voor hem het allerbelangrijkste. Ik geloof zelf meer in het geven van context bij kunst, zodat je het publiek helpt te begrijpen wat je ziet."

Fuchs was radicaal tegen tekstbordjes bij kunstwerken met duidende informatie. "Ik herinner mij een expositie over de Tweede Wereldoorlog in het Stedelijk", vertelt Schavemaker. "Hij was boos dat er veel te veel historische duiding bij de objecten hing. 'We vertellen hier geen geschiedenisles', zei hij."

De overleden directeur ging bij het inrichten van musea soms "radicaal" te werk, vertelt de directeur van het Kunstmuseum. "Hij exposeerde soms werken van heel verschillende collecties door elkaar heen: dus muziekinstrumenten, hedendaagse kunst en klassieke werken bij elkaar, als daar volgens hem een goede reden voor was." Fuchs wist volgens Schavemaker ook zeer bevlogen te vertellen over kunst: "Op zijn gastcolleges kwamen altijd vele honderden mensen af."