Disney+ geeft groen licht aan reboot van hitserie Glee

Disney+ heeft groen licht gegeven voor de reboot van televisiehit Glee. Amerikaanse media bevestigen dat producent Ryan Murphy aan de slag was met zijn idee voor een doorstart van de populaire musicalserie, die tussen 2009 en 2015 te zien was.

Acteurs zijn nog niet bekend. De serie volgt een schoolkoor op de fictieve middelbare school William McKinley High School in Ohio.

Meerdere acteurs die in de serie te zien waren, zijn inmiddels overleden. Cory Monteith overleed in 2013 aan een overdosis en Mark Salling maakte in 2018 een einde aan zijn leven, vlak voordat hij voor de rechter moest verschijnen vanwege het bezit van kinderporno. In 2020 verdronk Naya Rivera toen ze met haar zoontje aan het zwemmen was.