Disney+ komt met nieuwe stop-motionserie van Pokémon

Disney+ komt in 2027 met een nieuwe stop-motionserie rond Pokémon. Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu wordt gemaakt door de Britse animatiestudio Aardman, bekend van onder meer Wallace & Gromit, meldt Deadline.

De serie draait om de Pokémon Sirfetch'd en Pichu, die samen door de Galar-regio reizen en andere Pokémon proberen te helpen. De reeks verschijnt op Disney+ en Disney XD.

De nieuwe serie maakt deel uit van een distributiedeal tussen Disney en The Pokémon Company International. Onder die overeenkomst is ook de klassieke animatieserie Pokémon the Series: The Beginning, met Ash en Pikachu, op Disney+ verschenen.