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Disney+ komt met nieuwe stop-motionserie van Pokémon

28 aug , 23:13Entertainment
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Disney+ komt in 2027 met een nieuwe stop-motionserie rond Pokémon. Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu wordt gemaakt door de Britse animatiestudio Aardman, bekend van onder meer Wallace & Gromit, meldt Deadline.
De serie draait om de Pokémon Sirfetch'd en Pichu, die samen door de Galar-regio reizen en andere Pokémon proberen te helpen. De reeks verschijnt op Disney+ en Disney XD.
De nieuwe serie maakt deel uit van een distributiedeal tussen Disney en The Pokémon Company International. Onder die overeenkomst is ook de klassieke animatieserie Pokémon the Series: The Beginning, met Ash en Pikachu, op Disney+ verschenen.
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