Disney gaat een serie maken gebaseerd op de zeemeerminnenfilm Aquamarine. Dat schrijft Variety. De liveactionserie zal zowel op Disney Channel als op Disney+ te zien zijn. Emma Roberts en Jake McDorman, die beiden in de originele film uit 2006 speelden, zullen hun rollen in de serie opnieuw vertolken.

Verder spelen Kenzi Richardson, Briella Guiza, Theodore Dalton en Annika Reese in de nieuwe adaptatie. In de serie komt de tiener Coral, gespeeld door Richardson, erachter dat haar verdwenen moeder een zeemeermin is. "In de kern is het een verhaal over de kracht van vriendschap, zelfontdekking en geloven in jezelf", laat Disney weten. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie te zien zal zijn.

In de film uit 2006 proberen vriendinnen Claire (gespeeld door Roberts) en Hailey (Joanna Levesque) de zeemeermin Aquamarine (Sara Paxton) te helpen met het vinden van de liefde. De film kreeg destijds slechte kritieken, maar kreeg door de jaren heen een cultstatus.