Disney+ gaat niet verder met de productie van de live-actionserie van Power Rangers. Volgens Deadline komt de serie niet verder dan de ontwikkelingsfase en heeft dat te maken met budgettaire keuzes. Het project begon ongeveer anderhalf jaar geleden bij Disney, samen met zusterbedrijf 20th Television.

Het maken van een live-actionsuperheldenserie is een enorme investering, weet het vakblad. De economische situatie is daarbij minder gunstig wanneer de streamingdienst of de producerende studio niet de rechten op de serie bezit, zoals hier het geval is. Het merk Power Rangers is eigendom van Hasbro. Ook Netflix waagde enkele jaren geleden al tevergeefs een poging.

De schrijver en producent van het project waren Jonathan E. Steinberg en Dan Shotz. De twee zijn momenteel bezig met het derde seizoen van de Disney-serie Percy Jackson and the Olympians.