De vormgeving van de populaire achtbaan Space Mountain in Disneyland Parijs wordt binnenkort aangepast. De rollercoaster sluit eind 2027 tijdelijk de deuren voor een flinke renovatie. De achtbaan, die nu een Star Wars-verhaal vertelt, keert terug naar het oorspronkelijke thema: een hommage aan Jules Verne en reizen naar de maan.

De achtbaan opende in 1995 en lanceerde passagiers in hun wagentje via de Columbiad, het kanon uit het boek De la Terre à la Lune van Jules Verne, voor een reis naar de maan. In 2005 werd de vormgeving aangepast naar een reis richting de sterren. Het Jules Verne-thema werd in 2017 helemaal losgelaten, toen Space Mountain een Star Wars-attractie werd: Hyperspace Mountain.

Nu heeft Disneyland dus besloten de achtbaan opnieuw in te richten volgens het originele thema. Volgens Disney komen oude, bekende decorstukken van de oude Space Mountain terug, aangevuld met 'moderne elementen'. Het attractiepark belooft dat de 'lancering' met de Columbiad nog spectaculairder gaat worden. Ook de oude muziek die eerst in Space Mountain te horen was, keert terug.

Het is nog niet bekend wanneer de gerenoveerde Space Mountain de deuren opent. Disneyland Parijs werkt ondertussen ook aan een nieuw themagebied rond The Lion King. In maart werd al een nieuw themagebied rond de film Frozen geopend.