Dj Like Mike neemt pauze, treedt niet op tijdens Tomorrowland

De Belgische dj Like Mike neemt de komende maanden een pauze van touren. Dat liet de dj, die samen met zijn broer Dimitri Vegas een dj-duo vormt, via Instagram weten. Het betekent onder meer dat Like Mike dit jaar niet optreedt tijdens Tomorrowland, het festival waarvan vrijdag het eerste weekend begint.

Michael Thivaios, zoals de dj echt heet, laat weten dat hij de afgelopen maanden kampt met "gezondheidsuitdagingen". "Ik heb het moeilijke besluit genomen om een pauze van touren te nemen voor de komende maanden, zodat ik me volledig kan richten op mijn herstel", schrijft de dj. "Deze shows annuleren, inclusief Tomorrowland, is geen licht genomen besluit. Ik zou het niet doen als ik niet dacht dat het echt nodig was."

Zijn broer Dimitri zal wel gewoon blijven optreden. "Ik ben erg dankbaar dat mijn broer Dimitri zal blijven doen wat hij het best kan en dezelfde energie naar elk podium zal brengen", vervolgt Like Mike. De artiest verzekert dat hij niet zal stoppen met muziek maken. Hij is nog steeds bezig in de studio. Daar zal de dj, die samen met zijn broer twee keer de DJ Mag Top 100 aanvoerde, meer over delen "als de tijd rijp is".