FunX-dj Wef werd maandagmiddag in haar show Nordin & Wef vervangen door DJ Chanel. Dat vertelde DJ Chanel bij de opening van het programma: "Wef is deze week afwezig vanwege privéomstandigheden."

Een woordvoerder van NPO FunX laat het ANP weten dat Wef vrijdag weer te horen is op FunX. "Wef heeft momenteel te maken met een persoonlijke situatie en neemt daarom tijdelijk wat ruimte. NPO FunX respecteert haar privacy en biedt haar de ondersteuning die zij nodig heeft."

In juni ontkende Wef geruchten over een vermeende relatie tussen haar en collega-radiomaker Nordin Blessing. "Gelukkig weten mijn partner, mijn familie, mijn werk en de mensen die echt dicht bij mij staan wat er daadwerkelijk speelt. Dat is uiteindelijk het enige wat voor mij telt", liet ze destijds weten in een bericht op sociale media.