Ychelle Karst staat donderdag stil bij de zestigste verjaardag van haar overleden vader. "Vandaag zou je zestigste verjaardag zijn. Wat missen we je toch enorm", schrijft de 27-jarige dochter van de zanger, die afgelopen november op 59-jarige leeftijd overleed, op Instagram. René Karst verwierf grote bekendheid met nummers als Atje Voor de Sfeer en Liever Te Dik In De Kist.

"Er is nog geen dag voorbijgegaan dat we niet aan je hebben gedacht. Vooral in ons geval met oog op onze kleine meid die we binnenkort mogen verwelkomen." Ychelle liet enkele maanden geleden weten in september een dochter te verwachten. "Mensen om je heen en gezelligheid waren echt dingen die bij jou pasten. Daarom was je stiekem ook al een beetje aan het voorbereiden om je zestigste te mogen vieren met mensen om je heen die je lief had", vervolgt ze.

Ychelle sluit het bericht, voorzien van een foto van zichzelf en haar vader waarop ze een roze variant draagt van de herkenbare groene bril van haar vader, af met een toast op zijn leven. "Ik mis je ontzettend en hou onwijs veel van je."

Ook zoon Thomas deelt op Instagram een reeks foto's van zijn vader. "Vandaag zou je 60 zijn geworden. Man, wat missen we je. Geef je opa en oma een dikke knuffel?", schrijft hij daarbij.