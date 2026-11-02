Vivienne, de dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, heeft de achternaam van haar vader officieel laten vallen. Uit rechtbankdocumenten, onder meer in handen van People, blijkt dat de rechter de wijziging heeft goedgekeurd.

De 18-jarige Vivienne had kort na haar verjaardag het verzoek ingediend. Ze gaat nu door het leven onder de naam Vivienne Marcheline Jolie.

Pitt (62) en Jolie (51) hebben samen zes kinderen. Het voormalige koppel ging in 2016 uit elkaar. Pitt heeft al jaren een moeilijke relatie met zijn kinderen. Vier van zijn zes kinderen hebben inmiddels zijn naam officieel laten schrappen.