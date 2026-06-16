Dochter Wolter Kroes verzweeg bekende achternaam bij audities

Pamela Kroes wilde aan het begin van haar eigen muzikale loopbaan geen gebruikmaken van haar bekende achternaam. Bij audities verzweeg de zangeres en musicalactrice dat ze de dochter van zanger Wolter Kroes was, vertelt ze in een dubbelinterview met haar vader in Libelle.

"Ik verzweeg het vaak, omdat ik het allemaal zelf wilde doen. Geen voorsprong, geen kruiwagen. Als ik audities deed, vertelde ik dat vaak niet eens tegen mijn ouders", zegt Pamela. "Inmiddels maakt het me minder uit, want ik heb op eigen kracht wel wat bereikt."

Toen Pamela in 2013 meedeed aan The Voice Kids wist vader Kroes dat in eerste instantie niet eens, vertelt hij. "Ik weet nog goed dat iemand tegen me zei: 'Ik zie je zaterdag bij The Voice, hè?' Ik had geen idee waar dat over ging. Deed Pamela mee aan dat programma, zonder haar naam te gebruiken. Ik was totaal verrast."

Knokken

Dat Pamela deels in haar vaders voetsporen treedt, doet de zanger goed, zegt hij. "Als ik haar op een podium zie staan, raakt het me zo dat ik het niet droog houd. Ze is verschrikkelijk goed en ik gun haar het succes. Maar ik weet ook dat het geen makkelijke wereld is. Je moet echt knokken om je plek te veroveren."

Een single samen met vader Kroes ziet Pamela inmiddels ook wel zitten. "Zoiets als het nummer van Yves Berendse en Emma Heesters lijkt me leuk. Papa het volkse en ik het popgedeelte. Maar zover is het nog niet."