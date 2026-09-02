Zangeres LISA van K-popgroep BLACKPINK heeft de weg naar haar solodebuutalbum Alter Ego vastgelegd voor een documentaire. De film Always Lalisa gaat wereldwijd op 12 oktober in première, meldt Rolling Stone.

De documentaire toont dat het leven van LISA niet alleen bestaat uit muziek, maar dat ook "mode, televisie en haar persoonlijke merk dat ze in deze sectoren heeft opgezet" hier deel van uitmaken. Regisseur Sue Kim noemt het "een ware eer" dat ze de 29-jarige Thaise mocht volgen, en LISA noemt het op haar beurt "echt een genot" dat ze met Kim in haar kielzog de wereld over is gevlogen.

Nadat Always Lalisa in de bioscoop heeft gedraaid, is de film exclusief te streamen via YouTube Premium, de betaalde versie van het videoplatform.