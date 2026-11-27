De Britse premier Andy Burnham heeft zich uitgesproken tegen de aanstaande documentaire van Channel 4 over Huw Edwards. De documentaire volgt de voormalige BBC-presentator, die werd veroordeeld in een kinderpornozaak. Hij spreekt daarin voor het eerst over zijn misdrijven.

De aankondiging van de documentaire zorgde direct voor ophef in het Verenigd Koninkrijk. "Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers van seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen", verklaarde de woordvoerder van Burnham bij de BBC. "We hebben geen interesse in wat hij te zeggen heeft", zei ze over Edwards.

De woordvoerder voegde eraan toe dat dit "uiterst ernstige misdrijven zijn en dat iedereen die hiervoor veroordeeld wordt de consequenties van zijn of haar daden moet dragen" en zei dat van omroepen "verwacht wordt dat ze verantwoordelijk handelen en bij het nemen van beslissingen rekening houden met hun publiek". Ze benadrukt vervolgens dat Channel 4 onafhankelijk is en zelf beslissingen kan nemen. Eerder zei minister van Milieu Emma Hardy dat ze zich "misselijk" voelde bij het plan van Channel 4.

Edwards was jarenlang een van de bekendste gezichten van de BBC. In september 2024 kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, nadat hij had toegegeven dat hij kinderpornografisch materiaal had ontvangen.