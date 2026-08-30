Dode en meerdere gewonden bij schietpartij festival Zwitserland

Een schietincident heeft in het noorden van Zwitserland aan zeker één persoon het leven gekost. Ook raakten vijf personen gewond, meldt de politie. Sommige slachtoffers liepen ernstige verwondingen op.

Er werd rond 02.30 uur geschoten tijdens de Aarauer Rave, een technofestival op het terrein van de paardenrenbaan in de stad Aarau. Volgens Zwitserse media waren daar ongeveer 3500 bezoekers aanwezig. De muziek zou plotseling zijn gestopt, waarna meerdere schoten klonken.

De politie is nog op zoek naar de dader of daders en heeft de omgeving van het festivalterrein afgezet. Bezoekers worden opgeroepen foto's en videobeelden die kunnen helpen bij het onderzoek met de politie te delen.

De Aarauer Rave wordt vaker georganiseerd. Op het programma van de editie van zaterdag stonden onder anderen dj's Henri Bergmann, Ronny Grauer en Sam Madi.