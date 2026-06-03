Ferry Doedens gaat "voor de zekerheid" in hoger beroep vanwege onduidelijkheid rondom de status van zijn rijbewijs. Dat bevestigt zijn advocaat Kerem Canatan na berichtgeving van het AD.

Volgens het AD bestaat er nog onduidelijkheid over de gevolgen van het vonnis voor het rijbewijs van Doedens, omdat niet vaststaat of hij dat door eerdere veroordelingen al was kwijtgeraakt. "We moeten nog uitzoeken wat de status van zijn rijbewijs is. Zodra we dat weten kunnen we beslissen om het beroep door te zetten of in te trekken", zegt Canatan.

De rechtbank in Utrecht veroordeelde de 35-jarige acteur tot een boete van 800 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden met een proeftijd van een jaar. Doedens stond terecht omdat hij op 18 juni 2024 in Baambrugge onder invloed van verdovende middelen had gereden. De straf was conform de eis van het Openbaar Ministerie.