Dolly Parton-musical komende winter te zien op Broadway

De musical over Dolly Parton gaat komende winter in première op Broadway in New York. Dolly: A True Original Musical, zoals de show voluit heet, is vanaf december te zien en gaat op 19 januari 2027 officieel in première. Dat gebeurt op de dag dat de zangeres 81 jaar oud wordt.

De voorstelling gaat over het leven van de zangeres en bevat haar grootste hits, zoals I Will Always Love You, Jolene, Coat of Many Colors en 9 to 5. De hits worden aangevuld met nieuwe muziek die Parton speciaal voor de musical heeft geschreven. Parton schreef ook mee aan het script.

"Mijn hele leven is een musical geweest. Eigenlijk een grote opera en ik kan niet wachten om die aan jullie te presenteren op Broadway. Ik hoop dat jullie er net zo van genieten om ernaar te kijken als ik ervan heb genoten om het te leven," aldus Parton in een verklaring.

Vorig jaar was de musical al te zien in Nashville, de countryhoofdstad van de Verenigde Staten. De cast voor de Broadway-productie wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.