Dolly Parton op koers voor postume nummer 1-hit in VK

Dolly Parton kan volgende week zomaar haar eerste nummer 1-hit in de officiële Britse hitlijst scoren. Haar klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen, meldt samensteller Official Charts Company (OCC) zondag.

9 to 5 kwam vrijdag, enkele dagen na het overlijden van Parton, al binnen op 12 in de Britse lijst. Een andere klassieker, Jolene, deed het nog beter met een negende positie. Dat nummer staat in de voorlopige tussenstand op 2. Ook Islands In the Stream, Partons duet met Kenny Rogers, doet het goed met een zesde positie.

Parton wist gedurende haar carrière nooit de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk te veroveren.

Momenteel wordt de lijst al maanden gedomineerd door Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Dat nummer, dat al talloze records brak, stond vrijdag voor de 23e week bovenaan.