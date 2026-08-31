Douwe Bob en Bente toegevoegd aan line-up Rapunzel Festival

Douwe Bob en Bente zijn toegevoegd aan de line-up van het Rapunzel Festival in Utrecht. Daarmee is het programma van het festival, dat van 11 tot en met 13 september plaatsvindt, compleet, liet de organisatie maandag weten.

Douwe Bob is zaterdag de hoofdact en Bente treedt zondag op. Eerder werd al bekend dat de Edwin Evers Band de vrijdag afsluit. Ook onder anderen Zoë Livay, Spinvis, BLØF-zanger Paskal Jakobsen en Goldkimono staan op het programma.

Het festival vindt plaats bij de 600 jaar oude Hamtoren in Vleuten en telt verspreid over drie dagen meer dan vijftig acts. Naast popmuziek zijn er onder meer klassieke muziek, dans, acrobatiek en cabaret te zien. Het hoofdpodium drijft in de slotgracht rond de middeleeuwse toren.