Douwe Bob is groot fan van countryambassadeur Waylon

Douwe Bob vindt het helemaal niet erg dat Waylon zich vorige week de enige countryambassadeur van Nederland noemde. De zanger is juist groot fan van Waylon en vond die uitspraak in Goedemorgen Nederland alleen maar grappig, zei hij vrijdag in de Middagshow met Wouter van der Goes en Frank van 't Hof op Radio Veronica.

Volgens Douwe Bob zijn hij en Waylon "echt helemaal oké" en is hij zijn collega juist ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor het countrygenre heeft betekend in Nederland. "Er is denk ik niemand die het genre zoveel heeft gegeven. Ilse en Waylon, zij hebben het groot gemaakt", aldus Douwe Bob.

"En je moet het hem ook nageven: hij doet qua country echt geen water bij de wijn. Die man maakt echt hardcore country, dat is echt tof. Ik ben fan, hij is de beste zanger van Nederland."

Douwe Bob reageerde vorige week gekscherend op de uitspraak van Waylon door op Instagram "rustahhgg.." te plaatsen. Hij kreeg bijval van Tim Knol, die ook veel met country bezig is.