Drake hint met nieuwe teaser op filmproject

Drake heeft een nieuwe teaser gedeeld van zijn mysterieuze project Fear of Missing Out. De Canadese rapper noemt het project op Instagram "een niet zo korte film", waarmee hij lijkt te hinten dat het om een filmproject gaat.

In de video van 25 seconden is Drake te zien achter het stuur van een speedboot. Een vrouwenstem spreekt over twee mogelijke versies van iemands leven, waarna de titel Fear of Missing Out in beeld verschijnt. Bij zijn bericht schrijft Drake dat het project dinsdag verschijnt.

De 39-jarige rapper kondigde Fear of Missing Out eerder deze maand al aan. Voor dinsdagavond staat een livestream op YouTube gepland. Tot dusver heeft Drake niet bekendgemaakt wat het project precies inhoudt. Fans speculeerden eerder dat het om nieuwe muziek, een video of een tournee zou kunnen gaan.

Drake bracht in mei zijn album Iceman uit. Daarmee stond hij voor de vijftiende keer bovenaan de Amerikaanse albumlijst.