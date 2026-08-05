Drie korte producties waaraan Nederlandse makers hebben gewerkt, zijn geselecteerd voor de 51e editie van het Toronto International Film Festival (TIFF). Het gaat volgens SEE NL, de organisatie die Nederlandse films promoot in het buitenland, om deelname aan de zogeheten Short Cuts-competitie.

Een van de geselecteerden is de film A Tenderness, over een Palestijnse moeder in Amsterdam. De film is geregisseerd door de Palestijnse Sabrine Khoury en geproduceerd door de Nederlandse Dewi Reijs. Ook geselecteerd voor Short Cuts is Patronymic, geregisseerd door de Oekraïense Mariia Ponomarova, die in Nederland woont, en geproduceerd door Family Affair Films uit Amsterdam. In de film gaat Ponomarova op een treinreis naar haar huis in Kyiv, op zoek naar haar vader. De derde genomineerde is Mammalia, over twee vrouwen die samenwonen met dieren, en is deels geproduceerd door het Nederlandse CineSud.

Ook zijn drie speelfilms met een Nederlands productieaandeel opgenomen in het officiële festivalprogramma. Het gaat om In Alaska, The Smell of Apples en Double Freedom.

Het prestigieuze filmfestival vindt plaats van 10 tot en met 20 september. Eerder werd al bekendgemaakt dat A Talent for Murder, de vijfde speelfilm van de Nederlandse fotograaf en regisseur Anton Corbijn, in september zijn wereldpremière beleeft op TIFF.